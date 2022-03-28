Видеокамеры будут распознавать лица в масках, в солнечных очках и по старым фотографиям

Систему «Безопасный город» в Севастополе активно расширяют.

Об этом 28 марта на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

По ее словам, в настоящее время в системе «Безопасный город» зарегистрирована 131 организация, из которых активно работают 86, в основном, это силовые и правоохранительные организации.

В систему подключены 457 камер видеонаблюдения, размещенные в общественных местах, в образовательных организациях (118 камер выведены из школ), а также на объектах дорожной инфраструктуры и в многофункциональных центрах. Еще 120 камер установлены на объектах строительства.

— Сейчас расширена возможность хранения видеоизображений 30 дней с 1300 камер, при наличии дополнительного финансирования они все будут подключены, — сообщила А.Осипова, добавив, что в настоящее время серверные мощности закуплены и требуется оплата трафика. А с конца года планируется внедрять видеоаналитику, которая позволит распознавать лица.

— Она уже сейчас настроена на 70 камерах, которые подключены специальным образом под специальным углом обзора. На прошлой неделе проводились предварительные испытания. Степень и точность распознавания составляет 99,9%, распознает даже людей в масках и солнечных очках, а также по старой фотографии, возраст которой — более 10 лет, — сообщила А.Осипова.

Вся технология отрабатывается с УМВД. Сотрудники полиции уже прошли обучение, сейчас идет активное подключение к системе и создание портфолио для поиска.

— Всего у нас в наличии 100 лицензий, они могут перенастраиваться на разные камеры, в зависимости от потребности для одновременной работы 100 камер, — сказала А.Осипова.

При этом она сообщила о существовании жестких параметров по расположению самой камеры.