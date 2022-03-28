В первый класс начнут принимать с 1 апреля

Прием организован в два этапа: сначала зачисляют детей, живущих рядом со школой, потом — остальных желающих.

Прием организован в два этапа: сначала зачисляют детей, живущих рядом со школой, потом — остальных желающих.

Прием детей в 1 класс начнется с 1 апреля и завершится 30 июня. Такую информацию 28 марта на аппаратном совещании озвучила директор департамента образования Севастополя Лариса Сулима.

По ее словам, в этим сроки в городе пройдет так называемый основной этап приема детей, проживающих на закрепленной за школой территории (приказ департамента образования о закреплении за каждой государственной школой конкретных территорий района издан 14 марта 2022 года).

Для детей, проживающих на незакрепленных территориях, дополнительный прием заявлений на свободные места в той или иной образовательной организации, начнется с 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Настаивают на дистанционной подаче

Законом предусмотрено несколько способов подачи заявлений: лично в школе, по электронной почте на сайт образовательной организации, а также пересылкой почтовым отправлением. Однако департамент настоятельно рекомендует родителям завтрашних первоклассников четвертый способ — подавать документы в форме электронного заявления через портал Госуслуги92.

По словам Л.Сулимы, большая часть родителей все-таки предпочитает практику личной подачи документов. Последнее вызвало явное неудовольствие губернатора Михаила Развожаева. Заслушав доклад, он стал настаивать на стимулировании подачи заявлений через сайт Госуслуг. По его мнению, это обеспечивает большую прозрачность и оперативность проведения кампании поступления. М.Развожаев распорядился найти формы популяризации дистанционной формы подачи документов.

Можно выбрать родной язык

Л.Сулима рассказала, что каждый родитель при подаче документов должен дать письменное согласие на обработку персональных данных своего ребенка.

— Также родители сообщают, на каком языке ребенок хочет обучаться в нашей образовательной организации, — сообщила глава департамента, пояснив, что речь идет не о государственном языке, а о родном языке ребенка.

Процедура приема документов от образовательной организации предполагает ознакомление каждого родителя с уставом школы, лицензией и аккредитацией учебного заведения. Со всем перечисленным можно ознакомиться на сайте общеобразовательной организации.

Кто пойдет учиться?

Л.Сулима напомнила, что решением образовательной организации в первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнилось от 6,5 до 8 лет.

Решение о тех, кому на 1 сентября еще не исполнилось 6,5 лет или они уже старше 8 лет, принимается специальной комиссией при департаменте образования.

Зачисление производится приказом директора образовательной организации в течение трех дней после завершения всей приемной кампании, то есть с 1 по 5 июля 2022 года. Далее начинается прием на свободные места.

Даже в случае отсутствия свободных мест с 6 июля образовательная организация обязана обеспечить прием документов, зафиксировать их, после чего решение о выборе школы будут принимать специалисты департамента.