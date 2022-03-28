Цена на сахар стабилизировалась на уровне 75 рублей

О спаде ажиотажного спроса на сахар 28 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

О спаде ажиотажного спроса на сахар 28 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

По ее словам, на сахар сохраняется стабильная минимальная цена 69,90 руб в торговой сети ПУД.

- На сегодняшний день, в связи с большими поступлениями в другие торговые сети, цена стабилизировалась и установилась на уровне 75 рублей, - сообщила Н.Скорюкова.

Чиновница также заявила, что ситуация с продуктами имеет положительную динамику, ежедневно в адрес Минпромторга департамент передает сведения по региону, а также отчитываются в центральной системе Битрикс.

- Федеральные и региональные торговые сети для минимизации рисков удерживают позицию продажи в одни руки определенного количества продуктов. Но это временное явление для того, чтобы все поняли, что этого достаточно. Спрос на основные виды продукции крупы, гречу, сахар уже снизился. Департаментом ведется информационная политика, данные передаются в ФАС и Роспотребнадзор, - заверила Н.Скорюкова.

Она же сообщила, что обращений граждан по вопросам наличия продуктов в магазинах в последние дни стало заметно меньше.