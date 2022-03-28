Росгвардейцы высадили аллею героев

В рамках всероссийской акции «Сад памяти», росгвардейцы Севастополя, в преддверии шестой годовщины со дня основания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации высадили «Аллею героев Росгвардии».

В рамках всероссийской акции «Сад памяти», росгвардейцы Севастополя, в преддверии шестой годовщины со дня основания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации высадили «Аллею героев Росгвардии».

Торжественные мероприятия состоялись на территории мемориального комплекса «Малахов Курган».

Деревья сажали сотрудники и военнослужащие управления координации деятельности подразделений и вверенных подразделений – Управления вневедомственной охраны, спецподразделений СОБР «Сокол», ОМОН «Беркут-С», представители лицензионно-разрешительной работы, ученики кадетского класса Росгвардии, ветераны. Они заложили «Аллею героев Росгвардии» из 10 сосен Станкевича и восьми ив.

С каждым годом количество высаженных деревьев будет только расти, говорится в сообщении пресс-службы подразделения Росгвардии по городу Севастополю.