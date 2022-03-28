Проект реконструкции общежитий СевГУ нужно откорректировать

Одобренная Главгосэкспертизой в 2017 году документация реконструкции оказалась непригодной для реализации.

Одобренная Главгосэкспертизой в 2017 году документация реконструкции оказалась непригодной для реализации.

«В 2021 году Единый заказчик в сфере строительства инициировал проверку проектно-сметной документации на строительство общежития, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2017 году. По результатам анализа документации были выявлены замечания, которые не позволят успешно реализовать проекты строительства общежитий», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Проректор по строительству Севастопольского государственного университета Алексей Беляков сообщил, что корректировка проектов будет выполнена в соответствии с современными требованиями к студенческим общежитиям и обновленными технологическими заданиями, разработанными Севастопольском госуниверситетом совместно с Единым заказчиком в сфере строительства. Она затронет все внутренние инженерные системы, а также предусматривает замену оборудования зарубежных производителей, утвержденного проектом 2017 года, на отечественные аналоги.

Параллельно с корректировкой проектных решений на объекте выполнят археологические изыскания с последующей историко-культурной экспертизой, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 году.