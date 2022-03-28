Охотник ждал на дереве кабана, а дождался полицию

Инспекторы Севприроднадзора обнаружили мужчину, сидящего на дереве с огнестрельным оружием. Документов при нем не оказалось.

Инспекторы Севприроднадзора обнаружили мужчину, сидящего на дереве с огнестрельным оружием. Документов при нем не оказалось.

При выездном обследованим территории мест обитания охотничьих ресурсов города Севастополя государственные инспекторы департамента природных ресурсов и экологии обнаружили мужчину, сидящего на дереве с гладкоствольным охотничьим ружьем. Он пояснил, что ждет там «кабанчика, чтобы пристрелить».

На просьбу представить документы, удостоверяющие личность, и документы на оружие, мужчина заявил, что паспорта при себе не имеет, а на ружье документов нет, так как это находка.

На место была вызвана полиция для установления личности правонарушителя и проведения мероприятий по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия данным гражданином.

Охотнику грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до четырех тысяч рублей с конфискацией ружья или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, сообщили в Севприроднадзоре.