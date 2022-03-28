На юге России с 29 марта начинается потепление

Постепенное потепление начнется на юге России и Северном Кавказе, температура воздуха придет в соответствие климатической норме, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Последние недели температура воздуха на юге России была ниже климатической нормы на несколько градусов.

«Начиная со вторника на юге России и Северном Кавказе будет складываться благоприятная ситуация с погодой. Она будет малооблачной, обойдется без существенных осадков, с соответствующей климатической норме температурой воздуха. Сильный ветер, который в последние дни принес разрушения в ряде южных регионов, утихнет. Но в Новороссийске Краснодарского края сохранится бора, а северо-восточный ветер также будет беспокоить жителей Анапы, Геленджика», — сказал он.

В Ростове-на-Дону потепление будет постепенным: во вторник — 13-15 градусов, в среду — 16-18, в четверг — около 20, в пятницу — до 23 градусов. В Краснодаре потеплеет до 16 градусов в начале и середине недели, в четверг — до 20 градусов, в пятницу и субботу — до 23-24 градусов.

В Симферополе во вторник и среду ожидается до 15-17 градусов, в четверг и пятницу — до 23.