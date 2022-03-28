Мошенник просил убрать квартиру, купить продукты и положить денег на телефон

Житель Джанкоя придумал мошенническую схему. Нанимая сотрудников клининговых агентств в Севастополе, он просил еще о дополнительных услугах.

Житель Джанкоя придумал мошенническую схему. Нанимая сотрудников клининговых агентств в Севастополе, он просил еще о дополнительных услугах.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю установили, что 31-летний житель Джанкоя находил на одной из интернет-площадок частные объявления о предоставлении услуг по уборке квартир в Севастополе. Он звонил по указанным номерам, заказывал профессиональную уборку в квартире и диктовал случайный адрес. После обсуждения оплаты и различных нюансов, мошенник просил оказать еще несколько дополнительных услуг: заехать по пути в магазин, купить продукты и через терминал пополнить его мобильный телефон.

Он легко убеждал своих жертв «помочь», сообщая, что ухаживает за больной матерью и поэтому не может самостоятельно выйти в магазин. Таким образом подозреваемый похитил семь тысяч рублей, которые потерпевшие перечислили на его мобильный счет.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к двум мошенничествам, но полиция предполагает, что пострадавших может быть больше, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.