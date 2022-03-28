Какие законы вступают в силу в апреле 2022 года

Повышение социальных пенсий, ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом, поддержка граждан и бизнеса в условиях санкций и другие нормы, которые будут действовать с апреля, в материале пресс-службы Государственной Думы.

Повышение социальных пенсий, ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом, поддержка граждан и бизнеса в условиях санкций и другие нормы, которые будут действовать с апреля, в материале пресс-службы Государственной Думы.

Законы о поддержке граждан и бизнеса, принятые 26 марта

Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021–2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физических лиц и организаций фиксируется на уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, как было ранее.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.

Признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет предоставлен лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

1 апреля

Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Это коснется 4 млн человек.

Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация производится автоматически, заявления подавать не нужно.

Расплатиться через систему быстрых платежей будет проще

Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения соцподдержки

Для того чтобы гражданам было проще получить меры социальной поддержки, установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Регистрация на Госуслугах с 14 лет

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на «Госуслугах» только их законные представители (родители, опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

5 апреля

Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.

За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.