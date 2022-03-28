Ищут нового проектировщика изолятора и спецприемника на Фиоленте

УМВД России по Севастополю объявило конкурс на поиск исполнителя, который за восемь миллионов рублей разработает проект строительства комплекса специальных учреждений полиции в районе мыса Фиолент.

УМВД России по Севастополю объявило конкурс на поиск исполнителя, который за восемь миллионов рублей разработает проект строительства комплекса специальных учреждений полиции в районе мыса Фиолент.

Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Для подготовки проектной документации подрядчику также необходимо выполнить инженерные изыскания, произвести микросейсморайонирование, разработать раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия и получить по этому разделу заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно техническому заданию, в одном здании будет размещен изолятор временного содержания на 120 человек и спецприемник для содержания 30 человек, арестованных в административном порядке. На территории разместится еще административное здание для отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; контрольно-пропускной пункт с приемным автомобильным шлюзом, осмотровой ямой и эстакадой для досмотра автомашин; гараж на 17 автомобилей с ремонтным боксом и мойкой; помещения для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой. Территория должна быть огорожена и благоустроена.

Строительство объекта запланировано на 2023-2025 годы. Предполагаемая стоимость строительно-монтажных работ — 700 млн рублей.

В мае 2021 года Управление уже проводило подобную закупку. Тогда исполнителю обещали 11,5 млн рублей. Аукцион состоялся, победитель был определен, но как выяснилось 22 марта в ходе годового отчета начальника Севастопольского УМВД РФ Павла Гищенко перед Законодательным собранием города: «ПИРы, которые они разыгрывали, не разыграны».

П.Гищенко сообщил депутатам, что организация, победившая в конкурсе, не исполнила условия и требования договора. Контракт с ней расторгли. Руководитель УМВД объяснил, что на данный момент управление «освобождает денежные средства, чтобы снова выйти на аукцион».

И вот тендер объявлен, победителя должны определить 4 апреля.

Строительство, которое задумало УМВД Севастополя на Фиоленте, будет вестись на Монастырском шоссе в районе Георгиевского монастыря, на месте бывшей воинской части.