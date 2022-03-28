Фермер увеличил свои поля за счет земли умерших односельчан

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Нижнегорского района Крыма, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками умерших граждан.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Нижнегорского района Крыма, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками умерших граждан.

Органами следствия мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и использовании заведомо подложного документа.

Летом 2018 года глава крестьянско-фермерского хозяйства узнал, что после смерти пожилых жителей Нижнегорского района остались земельные участки. Часть из-за отсутствия наследников отошла в муниципальную собственность, другую часть унаследовала дочь одной из умерших пенсионерок.

Земля приглянулась фермеру. Он предоставил поддельные договоры купли-продажи и передаточные акты к ним, по которым он якобы приобрел эти земельные участки. Фальшивки послужили основанием для незаконной государственной регистрации перехода права собственности к фермеру указанных земельных участков на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Преступная схема была выявлена в ходе прокурорской проверки. В рамках следствия на данные земельные участки суд наложил арест.

В настоящее время Белогорским межрайонным следственным отделом расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.