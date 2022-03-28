Больницу №9 вернут под плановую помощь

Уже к концу недели планируют полностью вернуть под лечение плановых пациентов основной корпус больницы №9 в Балаклаве.

Уже к концу недели планируют полностью вернуть под лечение плановых пациентов основной корпус больницы №9 в Балаклаве.

Об этом 28 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин. По его информации А.Кулагина, это стало возможно благодаря улучшению общей эпидобстановки в городе. А новый модуль на 44 койки остается работать в ковидном режиме.

Так, госпитализация ковидных больных за неделю уменьшилась на 18% (167 человек за неделю), количество пациентов на амбулаторном лечении сократилось на 20%, детей — на 11%, средненедельный темп прироста уменьшился на 31%.

— На утро 28 марта в стационарах находятся 295 человек, свободный коечный фонд составил 36% (всего развернуто 462 койки, в перспективой дальнейшего сокращения). В отделении интенсивной терапии сегодня лечатся 33 пациента, один — на ИВЛ, — сообщил А.Кулагин.

Он также сказал, что количество болеющих лиц старше 65 лет сократилось и составило 186 человек (было 238), но число внебольничных пневмоний практически не изменилось (139 против 135).

Между тем, темпы снижения, по сравнению с прошлой неделей, явно замедлились, из чего сделан вывод, что «ковид пока никуда не уходит». Замгубернатора озвучил информацию о распространении в Европе нового штамма стелс-омикрон, который является более контагиозным и протекает в легкой форме.

— Есть информация, что, к сожалению, омикрон, которым сейчас переболело большое количество людей, не дает высокую защиту, — отметил А.Кулагин, призвав в очередной раз горожан вакцинироваться или ревакцинироваться.

В качестве еще одной формы побуждения к ревакцинации предлагается использовать Единый портал государственных услуг, откуда будут рассылаться сообщения-напоминания.