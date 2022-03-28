Береговая охрана спасла экипаж терпящего бедствие в Черном море сухогруза

Пограничный сторожевой корабль «Балаклава» провел спасательную операцию на борту терпящего бедствие судна «Омский-205», на котором находилось 12 членов экипажа.

Пограничный сторожевой корабль «Балаклава» провел спасательную операцию на борту терпящего бедствие судна «Омский-205», на котором находилось 12 членов экипажа.

Вечером 27 марта сухогруз, находившийся в 2,5 миль от мыса Такиль, из-за сильного шторма получил пробоину в районе машинного отделения. Внутрь судна стала поступать морская вода. Капитан по радиосвязи вышел на пограничный пост и подал сигнал бедствия.

О тонущем юго-западнее Керченского пролива судне были проинформированы находящиеся в районе бедствия суда.

На помощь терпящим бедствие морякам из Керчи вышел пограничный сторожевой корабль Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Прибывший менее чем через час на место происшествия экипаж «Балаклавы» высадил на борт сухогруза аварийно-спасательную группу. Вместе с экипажем судна пограничники приступили к устранению повреждений.

Чуть позже к откачке воды из машинного отделения присоединилась команда многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов». Утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря не допущено.

Благодаря оперативным и согласованным действиям всех участников спасательной операции удалось избежать крушения судна и гибели людей на море, говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.