В лицее при СевГУ откроют естественнонаучный класс

Новый лицейский класс планнируют открыть в новом учедном году. С этой целью Федеральному автономному образовательному учреждению высшего образования «Севастопольский государственный университет» выделили грант в виде субсидии для организации профильного обучения.

Новый лицейский класс планнируют открыть в новом учедном году. С этой целью Федеральному автономному образовательному учреждению высшего образования «Севастопольский государственный университет» выделили грант в виде субсидии для организации профильного обучения.

Решение принято 24 марта на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о лицейских классах, созданных при СевГУ. Сейчас их два, но с нового учебного года в департаменте образования планируют создать еще один, естественнонаучный. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев.

— У нас сейчас учатся два десятых класса, то есть в следующем году будет два одиннадцатых,а десятых планируем набрать три: гуманитарный, технический и добавить естественнонаучный, — сказал И.Михеев.

Директор департамента образования Лариса Сулима добавила, что в настоящее время в готовятся документы для открытия естественнонаучного класса.