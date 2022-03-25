СевГУ возвращается к очному формату обучения

С 4 апреля студенты должны будут учиться традиционным способом.

С 4 апреля студенты должны будут учиться традиционным способом.

Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба университета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом продолжат соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором профилактические меры: гигиеническая обработка рук антисептиками, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание помещений во время перерывов, санитарная обработка поверхностей, а также недопуск в вуз лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе университета, на сегодняшний день вакцинировано 40% студентов и 94% сотрудников, что свидетельствует о высоком уровне коллективного иммунитета.