Повысили тарифы на коммерческую эвакуацию машин

Согласно внутреннего приказа Севавтодора с 23 марта коммерческая услуга по перемещению легкового транспорта будет стоить 2300 рублей/час, для грузовых автомобилей и автобусов — 6650 рублей/час. Сообщает ГБУ «Севастопольский автодор».

Согласно внутреннего приказа Севавтодора с 23 марта коммерческая услуга по перемещению легкового транспорта будет стоить 2300 рублей/час, для грузовых автомобилей и автобусов — 6650 рублей/час. Сообщает ГБУ «Севастопольский автодор».

Ранее перемещение легковой машины массой до 3,5 тонны стоило 2000 рублей за час, для грузовых автомобилей — 5900 руб/ч.

При этом тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированной стоянке пока остаются неизменными: 3300 руб./час для легковых автомобилей и 29 605 рублей за час для транспорта более 3,5 тонн.

В Севастополе эвакуация транспортных средств, водители которых не соблюдают требования дорожных знаков или разметки проезжей части, началась с января 2017 года,

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Севастополю принимают решение об эвакуации автомобилей, а сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» осуществляют эвакуацию транспортных средств на специализированную площадку по адресу: ул. Мечникова, 73.

Круглосуточная диспетчерская служба эвакуации 24/7: +7 (978) 910-68-94.