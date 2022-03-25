Попросят еще 450 миллионов на ремонт дорог

Севастополь направил в федеральный центр заявку на выделение дополнительных средств на ремонт дорог. Если ее одобрят, за год предстоит освоить 1,8 млрд рублей.

Севастополь направил в федеральный центр заявку на выделение дополнительных средств на ремонт дорог. Если ее одобрят, за год предстоит освоить 1,8 млрд рублей.

«Вчера на совещании у Марата Шакирзяновича Хуснуллина говорили про опережающие темпы финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Если будет одобрено дополнительное финансирование на ремонт дорог, у нас будет 1,8 млрд рублей. Это значительно больше, чем в прошлом году», — рассказал на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

После этого был утвержден пакет документов, необходимых для ремонта, уточнен план работ по содержанию дорог и перераспределены средства. Это позволит завершить проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов на Госпитальном спуске и на Днепровском мосту на ул.Вокзальной, а также по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на остановке «Матрос Кошка».

Ведутся проектно-изыскательские работы по подъездной дороге к школе в бухте Казачьей, к детскому саду на ул.Шевченко, к детскому саду и школе на пр.Генерала Острякова (ул. Верещагина). Завершается подготовка ПИР по реконструкции транспортной развязки 67 Н-198 на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова.

Отдельным постановлением правительство одобрило заключение государственных контрактов на ремонт дорог, ведущих к социальным учреждениям.