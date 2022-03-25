Мост через Бельбек охраняют круглые сутки

Ведомственной охраной Министерства транспорта РФ под защиту принят мост через реку Бельбек на трассе «Таврида» в Севастополе.

Ведомственной охраной Министерства транспорта РФ под защиту принят мост через реку Бельбек на трассе «Таврида» в Севастополе.

Операторы технических средств и стрелки дежурных смен Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» в круглосуточном режиме обеспечивают охрану объекта от противоправных посягательств и выполняют задачи по предупреждению актов незаконного вмешательства в зонах транспортной безопасности.

Под защитой и охраной краснодарского филиала находятся тоннели федеральных трасс, мосты, трубопроводы, морские порты, административные здания, а также другие объекты транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым.