Модельные библиотеки будут создавать для конкурса

Информация о предстоящем капитальном ремонте библиотек №10 и №11 озвучена 24 марта на заседании правительства директором департамента культуры Севастополя Ириной Романец.

Информация о предстоящем капитальном ремонте библиотек №10 и №11 озвучена 24 марта на заседании правительства директором департамента культуры Севастополя Ириной Романец.

Речь шла о выделении бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонту этих двух филиалов библиотек. По словам главы департамента, это необходимо для участия в конкурсе «Модельные библиотеки».

В ходе доклада И.Романец также сообщила о перераспределении бюджетных ассигнований на разработку ПСД на учреждение культуры в селе Терновка и проведение противоаварийных работ по библиотеке им.Л.Н.Толстого.

— Мы сделали там противоаварийную экспертизу и нашли техническую возможность по согласованию с департаментом капитального строительства. В ожидании большого ремонта, мы сможем починить кровлю и открыть наш читальный зал, — сказала И.Романец.

Отдельно она доложила о создании модельной библиотеки в поселке Солнечный.

По ее словам, как раз сейчас этот вопрос отрабатывается с департаментом капитального строительства, в части определения объемов работ и стоимости капремонта.

— Мы считаем начальную стоимость строительства, планируем эти средства заложить в государственную программу развития, — подтвердил ее слова глава капстроя Илларион Гапицонов.

Он также сказал, что предварительные технические условия получены, оценка проведена, возможность размещения есть, земельный участок соответствует критериям, которые выдан департаментом культуры.

До конца согласовать вопрос и проработать его с пользователями в обоих департаментах должны до 31 марта.

Что такое модельная библиотека

Модельная библиотека — общедоступная муниципальная библиотека, имеющая оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Основные показатели модели современной публичной библиотеки отражены в «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» от 31.10.2014.

Основные условия, позволяющие говорить о том, что библиотека модельная:

— максимально отрытое, безопасное, комфортное и привлекательное библиотечное пространство для саморазвития и раскрытия творческого и интеллектуального потенциала граждан, решения повседневных задач;

— актуальный библиотечный фонд;

— развитая цифровая информационная инфраструктура, в том числе доступ к интернету;

— хорошая материально-техническая база и ресурсное обеспечение деятельности;

— читательская активность пользователей;

— обученный персонал.

Таким образом, модельная библиотека — это библиотека своеобразный образец, эталон для других.