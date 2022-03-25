Археологи пытаются разгадать загадку кубка со змеевидным орнаментом

Редкий стеклянный кубок конца второго – середины третьего века из некрополя Фронтовое-3 под Севастополем был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи.

Редкий стеклянный кубок конца второго – середины третьего века из некрополя Фронтовое-3 под Севастополем был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи.

К такому выводу пришли ученые Института археологии РАН, исследовав декор, форму и состав стекла с помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Сосуд, украшенный сложным змеевидным орнаментом, был сделан из стекла смешанного состава. Это означает, что при его изготовлении мастера использовали стеклобой. Как правило, такая технология применялась в мастерских, испытывавших сложности с импортом высококачественного сырья.

«Найденный во Фронтовом-3 кубок относится к дорогой и статусной посуде. Как правило, кубки с таким узором изготавливали в трех крупных стеклоделательных центрах: в Кельне, Паннонии (территория современной Венгрии) или Сиро-Палестинском регионе из высококачественного египетского сырца. Находка из Фронтового-3 выделяется из этого ряда: судя по составу стекла, он не мог быть создан ни в одной из известных мастерских», — рассказала научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН Лариса Голофаст

По декору сосуд похож на рейнские кубки, но его форма не соответствует западноевропейским образцам. Кубок невозможно ассоциировать ни с одним центром, и в этом, собственно, и заключается интрига.

Стеклянный кубок с орнаментом из цветного стекла был найден в 2018 году в погребении могильника Фронтовое-3 недалеко от Севастополя. Могильник не был разграблен в древности, как большинство некрополей римского времени, поэтому археологи смогли полностью исследовать его и проследить, как изменялись культура и быт местной варварской общины на протяжении почти трех сотен лет. Изучение находок показало, что местные жители находились под сильным влянием Римской империи, главной базой которой в Крыму был Херсонес.

Археологи под руководством Алексея Свиридова изучали гробницу. В одной ее камере находилось захоронение мужчины среднего возраста, в другой – женщины 25-45 лет. В женском погребении и был обнаружен кубок, рядом с другими предметами, указывающими на средний уровень достатка: бронзовыми и серебряными перстнями, фибулами, бисером из стекла и фаянса.

Кубок изготовлен из бесцветного прозрачного стекла с легким зеленоватым оттенком и украшен растительным орнаментом из непрозрачного белого и полупрозрачного бирюзового стекла — стилизованными изображениями побегов и листьев плюща. Этот декор известен под названием «змеевидный» — линии орнамента напоминают извивающихся змей. Такие кубки относится к разряду предметов роскоши: посуда этого типа была неотъемлемой частью сервировки стола сельской и городской элиты и, как правило, встречается лишь в богатых захоронениях.

«Это очень редкий сосуд. Таких сосудов в Крыму и во всем Северном Причерноморье найдены единицы. Археологи находят в Западной Европе такие кубки в статусных и очень богатых могилах. У нас он происходит из совершенно обычного захоронения, при том, что в некрополе Фронтовое-3 есть богатые погребения. Это факт интересный и необъяснимый», — считает Л.Голофаст.

Найденный во Фронтовом сосуд, безусловно, относится к импортной дорогой столовой посуде. Однако, по словам исследователей, определить его место производства по форме, цвету и характеру декора не представляется возможным.

Чтобы определить происхождение кубка, ученые изучили химический состав стекла с помощью метода сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеноспектральным анализом. Исследование показало, что в стекломассе, из которой был сделан кубок, содержатся два обесцвечивателя — сурьма и марганец. Это говорит о том, что масса, из которой был изготовлен сосуд, содержала примесь стекла вторичной переработки, то есть стеклобоя.

«В римское время существовало разделение производственных стеклоделательных процессов: в первичных мастерских, преимущественно сиро-палестинских и египетских, варили сырец. Затем полуфабрикаты распространялись по разветвленной сети вторичных мастерских Римской империи, производивших готовые изделия, но не варивших стекло самостоятельно. В сырце из стекловаренных центров всегда присутствует только один обесцвечиватель. В стекле кубка из Фронтового-3 содержатся два компонента», — пояснила научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Ольга Румянцева.

Как отметила исследователь, кубок отличается высоким качеством изготовления, и визуально использование стеклобоя не заметно: нет ни пузырьков, ни темных включений. Это свидетельствует о том, что стеклобой отбирался очень тщательно: он был также бесцветным и высокого качества. Но вторичное использование стекла в производстве престижной столовой посуды — явление, не характерное для большинства европейских материалов этого времени.

«Вероятно, это связано с тем, что мастерская, в которой был изготовлен кубок, испытывала недостаток полуфабрикатов — стекла-сырца, и поэтому использовала вторсырье, впрочем, очень качественное и тщательно отобранное. Скорее всего, кубок был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи, но совершенно точно — на европейской территории», — считает О.Румянцева.