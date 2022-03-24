Запрет на полеты продлен до 1 апреля

Росавиация продлевает запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России до 1 апреля, говорится в сообщении агентства.

Росавиация продлевает запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России до 1 апреля, говорится в сообщении агентства.

Россия с 24 февраля закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Полеты не осуществляются в аэропорты Анапы, Белгороды, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендовано воспользоваться другими видами транспорта, а авиакомпаниям — использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.