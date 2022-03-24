В список на догазификацию добавят еще 1000 участков

Средства от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для ПАО «Севастопольгаз» и ГУП «Севастопольгаз» в размере 35% будут направлены на догазификацию частных домов.

Средства от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для ПАО «Севастопольгаз» и ГУП «Севастопольгаз» в размере 35% будут направлены на догазификацию частных домов.

Об этом 24 марта на заседании правительства города сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

— Это дополнительный источник финансирования газификации для людей, которые не вошли в ранее утвержденный перечень, — пояснил он, добавив, что речь идет о 64 млн руб..

По информации Е.Горлова, на эти средства можно добавить к уже озвученным ранее на догазификацию 18 100 домов примерно еще тысячу.

Ранее сообщалось, что на догазификацию 18 100 домов выделили 2 млрд рублей.