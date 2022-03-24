Установили предельную стоимость кв м жилья на 2022 год

Постановлением правительства Севастополя установлена предельная стоимость 1 кв метра общей площади жилого помещения на 2022 год, она составила 143 378 рублей.

Постановлением правительства Севастополя установлена предельная стоимость 1 кв метра общей площади жилого помещения на 2022 год, она составила 143 378 рублей.

По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, этот стоимостной параметр устанавливается ежегодно отдельным постановлением правительства на основании расчетов, произведенных капстроем в соответствии с утвержденной методикой.

- Эта цифра все равно ниже рыночной? - поинтересовался губернатор Михаил Развожаев, на что И.Гапицонов ответил, что методика не позволяет капстрою покупать жилье по рыночной цене.

- В любом случае, мы развиваем собственное строительство. Капстрой также может участвовать и в проектном финансировании, там цена чуть ниже рынка готового жилья. Мы ведем переговоры с застройщиками, и я думаю, что данная стоимость позитивна, в отличие от предыдущей, и повлияет на будущие закупки. - сказал он.

При этом он соотнес озвученную стоимость с перспективами реализации проекта комплексного развития территорий.

Ранее на том же заседании была принята программа «Жилище», с учетом утвержденных показателей о бюджете города Севастополя на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.

- В новой программе учтены все ранее реализуемые мероприятия: обеспечение жильем молодых семей, детей-сирот, многодетных семей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Кроме того, продолжатся мероприятия по расселению граждан из аварийного жилого фонда и защиты прав граждан -участников долевого строительства, - представил проект документа И.Гапицонов.

Напомним, что в 2021 году стоимость одного метра площади жилых помещений составила 99,5 тыс рублей.