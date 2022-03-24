Участников спецоперации приравняли к ветеранам боевых действий

Депутаты Государственной Думы РФ единогласно приняли закон, который предоставит участникам специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик статус ветерана боевых действий.

Депутаты Государственной Думы РФ единогласно приняли закон, который предоставит участникам специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик статус ветерана боевых действий.

Такое решение было принято на пленарном заседании 23 марта.

Внесенным законопроектом предлагается распространить статус ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, других войск воинских формирований и органов, а также сотрудников Росгвардии и иных государственных органов, с 24 февраля 2022 года принимающих участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

Закон позволит распространить на указанную категорию налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.