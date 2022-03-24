Сельхозпроизводители начнут получать воду Северо-Крымского канала после 25 апреля

Компании, занимающиеся сельскохозяйственным производством, начнут получать воду из Северо-Крымского канала после 25 апреля. В числе первых подавших заявки есть производители риса, сообщил ТАСС председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Компании, занимающиеся сельскохозяйственным производством, начнут получать воду из Северо-Крымского канала после 25 апреля. В числе первых подавших заявки есть производители риса, сообщил ТАСС председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

«Числа 25 [апреля] — в зависимости от погоды — у нас пойдет разбор [воды] сельхозпроизводителям, которые заявились на воду. Порядка около 33 хозяйств. И это где-то у нас 20 тыс. га орошаемых земель», — сказал И.Вайль.

Он уточнил, что в том числе будут орошаться 400 га и 300 га рисовых полей в Раздольненском и Красноперекопском районах региона. Ранее сообщалось, что это направление было широко развито на полуострове до 2014 года, но после устроенной Украиной водной блокады данную культуру перестали выращивать в прежних масштабах.

«Будем стараться обеспечивать сельскохозяйственных потребителей наших, чтобы производили товары. Потом пойдут овощи, потом пойдут яблочки», — отметил Вайль.

Он также заверил, что в течение восьми лет специалисты следили за состоянием канала. «Это огромная работа всего персонала, который находится на насосных станциях, ремонтных бригад. Но ничего сверхординарного при подготовке к приему воды не было», — добавил он.

Северо-Крымский канал

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.

При проведении специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины. Экипаж танка под командованием жителя Крыма, старшего сержанта Юрия Нимченко уничтожил девять украинских танков и три БТРа, сорвав попытки отбить район сооруженной на канале дамбы. Позже военные взорвали дамбу, блокировавшую русло.