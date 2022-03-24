Ремонт паромов усложнен логистикой доставки импортных запчастей

Обещание запустить к предстоящему курортному сезону оба севастопольских парома пока останется на уровне желаемого.

Обещание запустить к предстоящему курортному сезону оба севастопольских парома пока останется на уровне желаемого.

- Будем стараться к началу сезону второй тоже запустить, - так сказал 24 марта на заседании правительства директор департамента транспорта Павел Иено.

По его информации, сейчас заканчивается ремонт первого парома.

- С понедельника выходим на ходовые испытания, в первых числах производим замену с текущим паромом. И приступаем к ремонту второго парома, - пояснил глава гортранса.

На вопрос губернатора запустить к сезону оба парома, П.Иено сослался на определенные нюансы, связанные с тем, что для ремонта нужны импортные запчасти, а логистика их доставки усложнилась: «Мы из Европы заказываем запчасти через материк новыми логистическими маршрутами».