Предложенные к утверждению градостроительные нормативы уже устарели

В Севастополе собираются утвердить нормативы градостроительного проектирования, которые в дальнейшем будут взяты за основу при разработке правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

В Севастополе собираются утвердить нормативы градостроительного проектирования, которые в дальнейшем будут взяты за основу при разработке правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Именно ПЗЗ являются обязательным и необходимым условием разработки нового генерального плана города.

Проект документа, выполненный ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы» и касающийся норм градостроительного проектирования, размещен на сайте департамента архитектуры Севастополя 14 февраля для обсуждения. Разработчики готовы принимать предложения от заинтересованных лиц до 15 апреля.

В задачу москвичей входило внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования (НГП) Севастополя в целях их актуализации с учетом данных о численности постоянного населения города для обеспечения наиболее эффективных градостроительных, социальных и экономических решений при реконструкции и освоении новых территорий, а также для обеспечения обязательного (минимального) уровня социальных гарантий населению при определенных условиях доступности социальных объектов. Так написано в техническом задании.

«Севастопольская газета» поинтересовалась содержанием выполненного документа и обнаружила целый ряд нюансов, которые не соответствуют реальному положению вещей и едва ли смогут помочь городу развиваться.

Многие из параметров на сегодня уже устарели, а потому не могут использоваться для расчета норм градостроительного проектирования. В частности, это касается количества жителей города.

Читаем: «Для дальнейших расчетов принимаются демографический прогноз Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года единственный документ, имеющий официальный статус (закон города Севастополя от 21.07. 2017 №357-ЗС)».

Удивительно, но в документе, подготовленном в 2021 году и предложенном к утверждению в 2022-м, демографические показатели 2020 года предлагается рассматривать, как прогнозируемые! Все три приведенных демографических сценария (оптимистический, реалистичный, пессимистический), содержат одну и ту же цифру — население Севастополя 449 138 человек. Но на 1 января 2021 года в Севастополе проживало более 500 тысяч человек.

Занижение фактической численности населения неминуемо приведет к ошибках в планировании во всех жизненно-важных областях, в том числе в области ресурсо- и товароснабжения, развития образования и здравоохранения. Не говоря уже о культуре, спорте и молодежной политике. Некорректные данные по численности населения также напрямую повлияют на планирование развития системы образования.

И это еще не все! Среди лишенных актуальности цифр, обозначенных в стратегии, еще и обеспеченность города автотранспортом.

«По данным Росстата РФ на конец 2018 года в г.Севастополь, показатель «Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации на 1 тыс. жителей населения» составлял 292,9. Предлагается на перспективу до 2035 года принять уровень автомобилизации с учетом прогноза Проекта генерального плана г. Севастополя — 365 автомобилей на 1 тыс. жителей», — написано в документе. И этот расчетный показатель также не является объективным, поскольку, по данным УМВД России по Севастополю, на конец 2021 года обеспеченность населения города автомобилями составляла 270 единиц на тысячу жителей (причем, в это число входят не только легковые автомобили).

Казалось бы, на что это влияет? На самом деле, на планирование и развитие улично-дорожной сети, расчета потребности в количестве автостоянок и парковок, да и в целом на развитие транспортной инфраструктуры города.

При детальном изучении документа подобных неточностей можно обнаружить немало. Вот только непонятно, почему разработчики не актуализировали информацию прежде, чем представлять к обсуждению.

Или для новой массовой застройки это не так уж и важно?