Половина автобусов не смогла пройти техосмотр с первого раза

Госавтоинспекция Севастополя рассказала об особенностях проведения технического осмотра транспортных средств.

Технический осмотр транспортных средств проводится с целью выявления неисправностей, влияющих на безопасность дорожного движения. Производить техосмотр транспортных средств могут только аккредитованные организации, которые оформляют диагностические карты, подтверждающие допуск транспорта к участию в дорожном движении.

На территории Севастополя на учете состоит более двух тысяч автобусов, при проведении техосмотра которых предусмотрено обязательное участие сотрудника Госавтоинспекции.

Начиная с марта 2021 года в Севастополе проведено более 1200 технических диагностик автобусов. С первого раза технический осмотр прошло 52% автобусов категории М2, и 28% — категории М3.

К наиболее грубым техническим неисправностям, выявляемым в ходе диагностирования автобусов, относятся: превышение содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств; превышение предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении; превышение разности тормозных сил и недостаточная эффективность торможения. Все параметры, по которым проверяется транспорт, оказывают прямое влияние на безопасность дорожного движения.

В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 30 декабря 2021 года, при обращении граждан в регистрационные подразделения ГИБДД по вопросу смены собственника транспортного средства старше четырех лет (год изготовления до 2018 года включительно), либо внесении изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо наличие действующей диагностической карты. При отсутствии информации о прохождении технического осмотра, новому владельцу откажут в регистрации.

Обратите внимание, что выявление факта выдачи диагностической карты без фактического проведения технического осмотра также будет основанием для отказа в регистрации транспортного средства и привлечения к ответственности в соответствии с законом.

В текущем году уже прекращена регистрация трех транспортных средств по причине признания недействительными их диагностических карт.