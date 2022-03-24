Инженерные войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов.

Инженерные войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов.

Российские военнослужащие обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На юге Херсонской области украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами. На картах ВСУ, которые были изъяты российскими военнослужащими в брошенных штабах, были обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

Администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать плодородные земли, которые украинскими силовиками были превращены в укрепрайон.

Работой российских инженеров в этом регионе руководит командир отдельной инженерной бригады ЮВО полковник Дмитрий Марков. Он отмечает, что саперы в ходе проверки автомобильных трасс ежедневно находят на обочинах дорог до сотни фугасов, часто иностранного производства. Количество же мин, обезвреженных на полях, иногда переваривает за две сотни.

К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Действия саперов осложняются тем, что ВСУ минируя объекты не всегда отмечали на картах, созданные ими минные ловушки.