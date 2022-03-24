На Ялтинском шоссе будет пост для контроля ввоза строительного мусора

На расширенном заседании постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам депутаты обсудили проблему несанкционированных свалок на территории города.

На расширенном заседании постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам депутаты обсудили проблему несанкционированных свалок на территории города.

Одним из основных пунктов повестки стало обращение Общественной палаты Севастополя, касающееся района Юхариной балки и балки Бермана.

— Обращение свидетельствует, что продолжается складирование строительных отходов в балке Бермана, а также в Юхариной балке вблизи аэродрома ДОСААФ. По некоторой информации грунт с территории крупных севастопольских строек свозится и на территорию военных городков, — отметил глава комитета Вячеслав Горелов.

Во время обсуждения депутаты акцентировали внимание на том, что средства на вывоз строительного мусора закладываются в общую смету строительства объекта, но строители не выполняют свои обязательства, стремясь сэкономить.

Было отмечено, что на территорию Севастополя заезжают самосвалы со строек соседнего субъекта, которые без всяких разрешений, лицензий и иных документов сбрасывают строительные отходы. Парламентарии обращались в правительство Севастополя с просьбой рассмотреть возможность организации стационарного поста ГИБДД, чтобы пресечь въезд автомобилей с мусором с территории Крыма.

— Накануне заседания комитета мы получили письмо от заместителя губернатора Севастополя, где сообщается, что такой пост будет организован. Уже подготовлена площадка для его размещения. После согласования с Госавтоиспекцией Севастополя пост появится на Южнобережном шоссе, — объявил В.Горелов.

По итогам совещания депутаты приняли решение направить письмо в правительство Севастополя с просьбой разработать комплексную программу межведомственного и межрегионального взаимодействия, направленную на предупреждение и ликвидацию несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.