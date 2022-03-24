Контрольно-счетная палата хочет узнать, как жители Севастополя относятся к ярмаркам

Предпринимателям и жителям города предлагается ответить на вопросы анонимной анкеты об организации ярмарочной торговли, ассортименте и ценам.

Предпринимателям и жителям города предлагается ответить на вопросы анонимной анкеты об организации ярмарочной торговли, ассортименте и ценам.

В рамках контрольного мероприятия — «Проверка законности и результативности управления и распоряжения имуществом государственного унитарного предприятия Севастополя «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» проводится опрос предпринимателей и жителей по вопросам организации ярмарочной торговли на территории города, удовлетворенности работой ярмарок, стоимостью и ассортиментом реализуемой на них продукции.

Два опросных листа — для предпринимателей и для населения — размещены на сайте Контрольно-счетной палаты города Севастополя во вкладке «Опросы» раздела «Деятельность».

Из ответов жителей можно заключить, что ярмарки в городе обустроены плохо (84% респондентов считают так), стоимость товаров на них высокая (93%), не хватает ярмарок в районе проживания (26%), нет информации об их работе (18%). 70 процентов указали, что продавцы на ярмарках вежливые, опрятные и аккуратные. Чуть больше половины (52%) довольны ассортиментом и качеством продукции.

Напомним, что в Севастополе почти все рынки переведены в категорию ярмарок, так как не соответствуют российскому законодательству.