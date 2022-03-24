Февральскую инфляцию еще будем вспоминать

В Севастополе проанализировали февральские цены. На продовольствие и услуги они оказались ниже январских.

В Севастополе проанализировали февральские цены. На продовольствие и услуги они оказались ниже январских.

По информации севастопольского отделения Центробанка, годовая динамика роста цен в феврале замедлилась до 10,9%. При этом аналитики обратили внимание на то, что они не учитывали последствия санкций в отношении России, введенных в конце февраля.

Продовольственная инфляция в регионе снизилась с январских 15,9% до 14,8%. По сравнению с прошлогодним февралем подешевели огурцы и зелень. Объясняется это тем, что из-за теплого и солнечного февраля тепличные хозяйства сократили расходы на электро- и теплоэнергию. Кроме того, на общей ценовой динамике отразился более ранний завоз импортного картофеля и замедлившийся рост стоимости яиц и птицы.

Годовая инфляция по услугам в Севастополе также притормозила, с 7,9% в январе до 7,8% в феврале. На нее повлияли не повысившиеся цены на театральные билеты и на парикмахерские услуги — в прошлом году рост был после смягчения противопандемийных мер.

А вот непродовольственная инфляция разогналась на один процент — до 7,3%. На фоне новых санкций и ослабления рубля в конце февраля вырос спрос (и цены) на смартфоны, электротехнику и некоторые лекарства.

Регулятор в своем сообщении отмечает, что в стране в феврале был всплеск потребительского спроса и подорожание бытовой техники, зарубежных туров, электроники. Инфляция в России выросла до 9,15%, и это не предел.

В первой декаде марта быстрый рост цен продолжился. Однако ЦБ прогнозирует, что в 2024 году годовая инфляция вернется к 4% после постепенной адаптации экономики к новым условиям.