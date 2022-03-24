Бюджетный набор на специальность «Лечебное дело» увеличен в три раза

В медицинском колледже им.Жени Дерюгиной увеличено количество бюджетных мест по направлению «Лечебное дело».

Решение принято департаментом здравоохранения Севастополя в рамках работы по привлечению кадров по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В 2022 году колледж на специальность «Лечебное дело» наберет 75 студентов вместо 25, сообщила пресс-служба департамента. С ними будет заключен договор на целевое обучение. После окончания учебы каждый выпускник должен будет устроиться на работу в медицинские учреждения Севастополя.

«Нужны не только доктора, но и медперсонал среднего звена. Мы выражаем огромное желание видеть выпускников Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной, особенно в поликлиниках. Поэтому в 2022 году увеличен набор студентов на специальность «Лечебное дело» с 25 до 75 мест. Это решение уже принято. Через четыре года мы получим сильную команду», — отметил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.