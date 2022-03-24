Безопасность пляжей будет оформляться декларацией

Операторам пляжей вместо акта технического освидетельствования теперь необходимо представлять декларацию, которая бы удостоверяла факт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей, находящихся на пляже.

Операторам пляжей вместо акта технического освидетельствования теперь необходимо представлять декларацию, которая бы удостоверяла факт выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей, находящихся на пляже.

О таком изменении 24 марта на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По его словам, декларацию необходимо будет представить ГИМС МЧС (Государственная инспекция по маломерным судам). Новшество состоит в том, что оператор пляжа несет полную ответственность за исполнение им же разработанных мероприятий.

Как пояснил Е.Горлов, сотрудники МЧС будут осуществлять проверку мер безопасности на объекте после принятия декларации, полностью подготовленной и оформленной самим оператором.

Глава горхоза также заявил, что подготовка пляжей к сезону уже началась. В частности, уже проведено совещание и все операторы уведомлены об изменении критериев содержания пляжей.