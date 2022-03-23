За год взыскано алиментов на 117 млн рублей и 35 млн дорожных штрафов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю отчиталось о деятельности ведомства за 2021 год. Итоговый доклад представил главный судебный пристав города майор внутренней службы Александр Мосеенков.

Согласно отчета, общее количество находившихся на исполнении в прошлом году исполнительных производств достигло 198 тысяч, что на 10 тысяч больше, чем в 2020 году.

Деятельность судебных приставов в первую очередь была ориентирована на восстановление нарушенных прав граждан. Так, в пользу горожан было взыскано более 1,3 миллиарда рублей, что на 1,5% больше, чем в 2020 году. Восстановлены трудовые права 84 севастопольцев — взыскан 11 миллионов рублей долга по заработной плате. С лиц, совершивших преступления, в пользу потерпевших взыскано более 15 миллионов рублей. В рамках 14 исполнительных производств гражданам предоставлено жилье, семь из них — дети-сироты.

В 2021 году отмечено снижение числа детей, не получающих алиментов от родителей. В течение прошлого года прекращено 1,4 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму порядка 117 миллионов рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году (60,5 млн руб.).

Также пристальное внимание ведомство уделяло работе по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения. В полном объеме исполнено более 45 тысяч постановлений ГИБДД о взыскании штрафов. Общая сумма взысканных штрафов превысила 35 миллионов рублей.

Действенной мерой, побуждающей должников к исполнению обязательств, является ограничение их личных неимущественных прав. Так за отчетный период судебными приставами-исполнителями вынесено более 20 тысяч постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу. 136 неплательщиков были ограничены в праве управления транспортным средством. Применение указанных мер побудило дебиторов погасить долги на сумму 220 миллионов рублей. Кроме того, должностными лицами управления возбуждено 1998 дел об административных правонарушениях, 265 из которых - за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю.