Сыграют спектакль о сложном нравственном выборе

Спектакль «Третий звонок» по мотивам пьес заслуженной артистки РФ Юлии Авериной «Последний звонок» поставили в средней школе №48 (бывшая школа имени 850-летия Москвы МО РФ).

Почти с основания этого образовательного учреждения там работает школьный театр «Восхождение». Его художественный руководитель Ирина Богомолова ставит интересно и всегда неожиданно.

В активе театра — немало премьер, участие в конкурсных программах и фестивалях, но эта постановка, по словам режиссера, прозвучит особенно актуально.

— Это будет спектакль в спектакле, — рассказала И.Богомолова.

По ее словам, действие происходит в современном Доме детского творчества, где кружковцы ставят постановку «Молодая гвардия».

Казалось бы, все складывается нормально: тема спектакля патриотическая, правильная. Вот только по ходу подготовки постановки возникают неожиданные обстоятельства, которые ставят ребят перед нравственным и даже идейным выбором. Находится человек, который предлагает школьникам подписать бумагу против директора Дома детского творчества, что обеспечит им столь желанную поездку на фестиваль искусств в Москву.

В этом и заключается нравственный выбор: пойти на сделку с собственной совестью, оттолкнув более заслуженный коллектив, или сохранить честь и лицо.

Еще один усложняющий ситуацию момент — неплохая денежная сумма, которая прилагается к подписи под бумагой.

Мнения ребят сразу разделились: у каждого своя жизненная ситуация и свои уважительные причины взять деньги.

Напомним, что все это происходит на фоне репетиций «Молодой гвардии», героями которой были фактически ровесники современных школьников.

— Они входят в образы, понимая, что молодогвардейцев отличала сила духа, и оттого принять решение оказывается еще сложнее, — рассказывает И.Богомолова.

В спектакль также вставлена сцена из произведения советского и украинского писателя, детского драматурга Ярослава Стельмаха.

Мораль постановки — при всех обстоятельствах нужно оставаться честным человеком.

Впрочем, по признанию самой И.Богомоловой, в «Третьем звонке» больше вопросов, чем ответов. И тем интереснее, что ответы на них ищут ребята с 7 по 11 класс, именно они заняты в спектакле.

Еще один фактор выбора темы — 80-летие создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Спектакль покажут в школе №48 24 марта в 13.20.