Специальный батальон патрульно-постовой службы будет наводить порядок на «стометровке»

Батальон имени милиционера Василия Бузина, формирование которого заканчивает УМВД Севастополя, к осени приступит к силовому дежурству на «стометровке» в Артбухте.

Батальон имени милиционера Василия Бузина, формирование которого заканчивает УМВД Севастополя, к осени приступит к силовому дежурству на «стометровке» в Артбухте.

Об этом сообщил начальник УМВД города Павел Гищенко, отвечая на вопросы депутатов 22 марта на пленарном заседании заксобрания.

Проблему «стометровки» — участка набережной Корнилова — месте ночной тусовки молодежи в центре города — поднял депутат Сергей Борисов.

— Мы поговорим об этом, и на некоторое время ведомство реагирует. На день-два там устанавливается порядок, но потом продолжается все то же самое. Молодежь на стометровке — неадекватная. Рядом на мысе Хрустальный строят кластер. После работы строители идут отдыхать в Артбухту. Что там происходит после 21.00 — это сложная криминогенная ситуация и ее надо решать системно, — обратился за содействием к начальнику УМВД С.Борисов.

П.Гищенко пообещал проблему решить, сославшись на вновь созданный отдельный батальон ППС им.Бузина, а также спецподразделение «Гром», ГИБДД, которые совместно займутся стометровкой, но произойдет это скорее всего осенью.

— Батальон им.Бузина, который у нас разворачивается — это 150 дополнительных сил. Там мы вводим и спецвзвод, который будет работать непосредственно в силовом варианте, там будет и кавалерия, и 100 бойцов, которые будут патрулировать по болезненным маршрутам, — сообщил глава ведомства.

Он объяснил, что сейчас батальон находится в стадии формирования.

— Мы его сейчас комплектуем сотрудниками. Каждый сотрудник должен пройти полугодовое обучение в специальном центре. Таким образом, обученные бойцы появятся у нас к осени. Мы работаем над этим, уже более 77 сотрудников назначены. Как только батальон заработает и стометровку накроем и другие проблемные места на Северной стороне и в Инкермане. Двумя сотрудниками ППС там порядок не наведешь, туда надо заходить комплексно — это и наше спецподразделение «Гром», и ГИБДД, и сотрудники ППС, — пообещал П.Грищенко.