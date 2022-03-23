Новости Севастополя

Школьные проверочные работы напишут осенью

Запланированное на весну написание школьных проверочных работ перенесли на осень.

Запланированное на весну написание школьных проверочных работ перенесли на осень.

Такое решение принято Рособрнадзором по согласования с правительством Российской Федерации.

Как сообщается, причина такого переноса — стремление предотвратить рост заболевания ковидом среди детей и подростков.

В Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на улучшение эпидобстановки в преддверии курортного сезона, все равно ожидается очередная волна заболевания, а, значит, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Проверочные работы проведут в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

Окончательно новое расписание будет сформировано до 5 сентября.

Особо поясняется, что проверочные работы, запланированные в компьютерной форме, также будут перенесены на осень.

Директор департамента образования Севастополя Лариса Сулима пояснила, что школы, в которых ученики уже написали проверочные работы, повторно писать их не будут, а результаты внесут в систему.

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