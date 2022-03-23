Школьные проверочные работы напишут осенью

Запланированное на весну написание школьных проверочных работ перенесли на осень.
Такое решение принято Рособрнадзором по согласования с правительством Российской Федерации.
Как сообщается, причина такого переноса — стремление предотвратить рост заболевания ковидом среди детей и подростков.
В Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на улучшение эпидобстановки в преддверии курортного сезона, все равно ожидается очередная волна заболевания, а, значит, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.
Проверочные работы проведут в период с 19 сентября по 24 октября 2022 года.
Окончательно новое расписание будет сформировано до 5 сентября.
Особо поясняется, что проверочные работы, запланированные в компьютерной форме, также будут перенесены на осень.
Директор департамента образования Севастополя Лариса Сулима пояснила, что школы, в которых ученики уже написали проверочные работы, повторно писать их не будут, а результаты внесут в систему.