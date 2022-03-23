Севастополь в лидерах регионов России по темпу роста инвестиций в основной капитал

На совещании по социально-экономическому развитию регионов, президент России Владимир Путин сообщил, что госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя предложено продлить до 2027 года, а в перспективе до 2030 года.

На совещании по социально-экономическому развитию регионов, президент России Владимир Путин сообщил, что госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя предложено продлить до 2027 года, а в перспективе до 2030 года.

За счет госпрограммы по развитию Крымского полуострова финансируется решение важных для регионов оперативных задач и реализация стратегических проектов. В их числе — благоустройство территорий, ремонт дорог, многоквартирных домов, объектов здравоохранения, обеспечение инженерной инфраструктурой территорий перспективного развития и комплексной застройки для снижения нагрузки на инвесторов.

Крым и Севастополь готовы нарастить частные инвестиции на создание и реконструкцию объектов до одного трлн рублей к 2026 году, сообщил на совещании министр экономического развития России Максим Решетников. Регионы уже сформировали перечень инвестпроектов в приоритетных для полуострова отраслях — промышленность, строительство, логистика и туризм, Крым — на 800 млрд, Севастополь — на 200 млрд. Все проекты будет рассматривать созданный межведомственный координационный совет.

М.Решетников отметил, что по темпам роста инвестиций в основной капитал Севастополь занимает второе место в стране (РФ +7,6 %, Севастополь +72,4% по итогам 2021 года). Оба региона полуострова с опережением пополнили собственную доходную базу бюджетов (Крым: +27,8%, Севастополь: +19%). Динамика промышленного производства в 2021 году также была выше среднероссийского показателя: в Крыму +8,4% относительно 2020 года, в Севастополе +20,4%, при среднем росте по стране на 5,3%.

Для поддержки инвесторов правительство РФ продолжает снимать административные, финансовые, инфраструктурные ограничения. В их числе — модернизация механизма Свободной экономической зоны (СЭЗ).

«Пошли навстречу бизнесу и региону – продлили до 2039 года льготу по пониженным страховым взносам. Она действует для всех участников СЭЗ, получивших такой статус с 2018 г. В результате в прошлом году в СЭЗ пришли 139 новых резидентов — на 85% больше, чем годом ранее. Также внесли изменения в законодательство о СЭЗ. Компании из других регионов России теперь смогут получить преференции, которые предоставляют крымские СЭЗ. Достаточно открыть филиал на полуострове», — подчеркнул министр.

По словам главы Минэкономразвития, резиденты, осуществляющие капвложения в приоритетные отрасли, смогут получать льготные кредиты.

«Уже создана комиссия по вопросам предоставления субсидий. Процедура отбора банков, которые будут предоставлять льготные кредиты, завершится к 15 апреля», — заключил М.Решетников.

В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор города Севастополь Михаил Развожаев, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.