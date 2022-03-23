Самый красивый самострой Севастополя

Кто такой Кист? Фамилия этого человека у севастопольцев ассоциируется со зданием, которое находится на площади Нахимова, слева от колоннады Графской пристани. Всем известно, что до революции в этом красивом здании располагалась гостиница, а в период Великой Отечественной войны — санаторий.

Кто такой Кист? Фамилия этого человека у севастопольцев ассоциируется со зданием, которое находится на площади Нахимова, слева от колоннады Графской пристани. Всем известно, что до революции в этом красивом здании располагалась гостиница, а в период Великой Отечественной войны — санаторий.

Уже после войны здание переделали, внеся в конструктивные элементы некоторые изменения.

Архитекторы характеризуют стиль здания, как эклектичный с использованием ренессансных форм. Словом, здание примечательное и исторически значимое. Однако многие особо не вдаются в происхождение его названия.

В очередной раз фамилия Кист упомянута в опубликованном Севнаследием документе, в котором речь идет о проведении ремонтно-восстановительных работ захоронения (семейного склепа) Фердинанда Иосифовича Киста, расположенного на старом кладбище на ул.Пожарова.

Петр I и Герриг Кист

Начнем очень издалека, а именно с того, что для Петра I Голландия всегда была особо привлекательным государством, в первую очередь из-за развития в этой стране кораблестроения.

В 1697 году царь в составе Великого посольства под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова прибыл в Заандам, известный своими судостроительными верфями. Там он поселился в доме у корабельного кузнеца Геррига Киста, с которым был знаком и прежде. Кист уже посещал Россию и встречал Петра на верфях в Архангельске.

Уже на следующий день после прибытия Петр начал работать на одной из корабельных верфей, однако уже вскоре по городу поползли слухи о пребывании в городе русского царя: инкогнито царя было нарушено, и он был вынужден перебраться в Амстердам.

Маленький домик в Заандаме, в котором Петр I жил одну неделю, сохранился и стал музеем.

Что касается истории семьи Кист, то спустя 130 лет она продолжилась в Севастополе, куда из Голландии прибыл потомок известного мастера Осип.

В Севастополе Осип Кист быстро обзавелся нужными связями и стал весьма влиятельным ресторатором и производителем колбасных изделий.

Как установила севастопольский историк-архивист Наталья Терещук, Осип Григорьевич Кист жил в Севастополе и продолжал заниматься торговлей и в период Крымской войны.

Упрямый самострой

Наибольшую известность фамилия Кист получила благодаря сыну Осипа Фердинанду Осиповичу (Иосифовичу), который в 1864 году выкупил участок земли, на котором изначально планировали разбить бульвар. Но всего за несколько месяцев на выкупленном участке появилась гостиница, что неудивительно, поскольку на тот момент генплан города не был утвержден. Император Александр II подписал проект только в 1865 году, и в нем не предполагалось наличие гостиницы.

Незаконное строение по всем законам надо было бы снести, но этого не случилось. После Крымской войны попросту не было денег на снос.

Новый генплан Севастополя был разработан в 1884 году, но и в него здание не включили.

Вы спросите, что предпринял Ф.Кист? Вместо того, чтобы снести существующее здание, он построил еще одно, двухэтажное, роскошное настолько, что тогдашний император Александр III разрешил внести его в генплан.

Шесть лет спустя рядом вырос новый трехэтажный корпус. Уже в конце 19 века оба здания объединили с восточной стороны третьим.

От Толстого до Вертинского

В 19 веке «Кист» считалась самой шикарной гостиницей Севастополя и одной из лучших во всей России. Стоимость номеров составляла от 1 до 15 рублей в сутки, что по тем временам было очень недешево.

Для сравнения, меблированную квартиру в центре города можно было снять за 125 рублей в месяц, а на окраинах — за 10-12 рублей в месяц, а угол (койко-место) обходился в 2-3 рубля в месяц.

В «Кисте» останавливались государственные деятели, чиновники высших рангов, писатели, артисты, меценаты. В разное время постояльцами гостиницы становились Лев Толстой, Максим Горький, Леся Украинка, Константин Станиславский, Федор Шаляпин, Владимир Немирович-Данченко, Александр Вертинский.

И техникум, и техупр

В годы Великой Отечественной войны здание было частично разрушено, однако большая часть стен и помещений сохранилась.

В разные периоды в здании гостиницы «Кист» располагались Дворец труда, санаторий, судостроительный техникум, культурный центр, техническое управление ЧФ.

А в начале 2000-х годов военными строителями ЧФ на средства правительства Москвы по инициативе тогдашнего мэра Юрия Лужкова и по архитектурному проекту старейшего архитектора Севастополя Адольфа Шеффера была возведена пристройка, точно и корректно воспроизводящая общую архитектуру здания.

С тех пор здание именуют «Дом Москвы», даже несмотря на то, что там уже совсем другое учреждение.