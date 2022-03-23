Осталось заполнить водой 80 км Северо-Крымского канала

Остающиеся сухими последние 80 километров Северо-Крымского канала, где не было воды с 2014 года, будут наполнены водой в ближайшее время. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 марта замруководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Вадим Никаноров.

Остающиеся сухими последние 80 километров Северо-Крымского канала, где не было воды с 2014 года, будут наполнены водой в ближайшее время. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 марта замруководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Вадим Никаноров.

«Сегодня по Северо-Крымскому каналу до первой насосной станции идет 25 тысяч кубометров в секунду. Это очень хороший расход воды. Ниже от второй насосной станции канал запитан подземными водами и Белогорским водохранилищем. Сейчас задача — соединить эти два участка. Наши коллеги из Крыма сейчас активно этим занимаются, подключают насосные станции, готовят соединительный участок. Я думаю, что через небольшой промежуток времени весь канал будет запитан, и вода пойдет дальше», — цитирует ТАСС В.Никанорова.

По его словам, промежуток между первой и второй насосными станциями составляет около 80 километров, он стоял без воды с 2014 года. После того как днепровская вода наполнит этот промежуток, воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийсийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.

«Без воды стояла только малая часть этого канала, остальная была подготовлена, и в нее были запущены воды — как подземные, так и часть вод из водохранилищ. То есть большая часть Северо-Крымского канала работала», — пояснил В.Никаноров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие вплоть до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.

В ходе спецоперации на Украине 26 февраля российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала днепровскую воду. 3 марта вода поступила в Крым самотеком. Насосные станции на канале пока не включены, идет наладка оборудования, которое простаивало восемь лет.