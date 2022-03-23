Оркестр «Садко» отметит 55-летие отчетным концертом

На сцене Дома офицеров 27 марта Образцовый русский народный оркестр «Садко» выступит с большим отчетным концертом.

Оркестр был создан в 1967 году. Базируясь еще во Дворце культуры строителей, «Садко» стал лауреатом и дипломантом трех Всесоюзных фестивалей народного самодеятельного художественного творчества. Звание «Народный коллектив» было получено оркестром в 1986 году за профессионализм и популяризацию народной, классической и современной музыки.

Новое пристанище во Дворце детского и юношеского творчества оркестр обрел в 90-х годах.

За 55 лет своей истории оркестр дал более 1700 концертов, им сыграно более 1600 произведений. Оркестровую школу прошли более 1000 ребят, многие стали профессиональными музыкантами.

На юбилейном концерте выступят лауреаты международных конкурсов Михаил Игнатов и Жанна Смолего, Владимир Котов, Алексей Кольтиков, Антон Федоров, а также совсем юные, но также уже международные лауреаты Алика Коссек, София Земскова и др. Прозвучат лучшие произведения оркестра и премьеры.

Концерт проведут в ДОФе 27 марта в 15.00 часов. Вход свободный.