Оперный концерт опять перенесли

Изначально заявленный на 28 февраля (с переносом на 21 марта) пятый концерт-лекция из цикла «Оперные вечера в Севастополе» снова перенесен, теперь на 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.

Изначально заявленный на 28 февраля (с переносом на 21 марта) пятый концерт-лекция из цикла «Оперные вечера в Севастополе» снова перенесен, теперь на 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.

Причина — продление запрета авиационного сообщения на юге России.

Организаторы надеются, что это будет последний перенос и напоминают, что пятая лекция-концерт будет посвящена оперному искусству Франции XIX века.

В программе концерта - исполнение арий и ансамблей из опер Дж.Мейербера, Ж.Бизе, Ш.Гуно, Ж.Оффенбаха, Ж.Массне, К.Сен-Санса, Л.Делиба, А.Тома.

Купленные билеты действительны.