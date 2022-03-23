Благочинием объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев

Для стоящих в очереди на границе людей нужны продукты питания и вода в удобной упаковке.

Для стоящих в очереди на границе людей нужны продукты питания и вода в удобной упаковке.

Приходы Севастопольского благочиния продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев и жителей Донбасса. Сбор производится постоянно, круглосуточно и бессрочно. Требуются: одежда и обувь, бытовая химия, средства гигиены, лекарства первой необходимости, постельное белье, полотенца, игрушки, бутилированная вода.

Отдел социального служения и церковной благотворительности благочиния обратился к прихожанам и сочувствующим гражданам с призывом: «В ближайшие два дня мы экстренно собираем продукты для формирования продуктовых наборов для людей, покинувших зоны боевых действий и ожидающих пограничного досмотра на пунктах пропуска на границе Крыма и Украины».

Объясняется, что люди покидали свои дома в спешке, под обстрелом, без еды и личных вещей. После многочасовых переездов им приходится подолгу стоять на границе. Во многих машинах дети, поэтому нужны продукты питания, готовые к употреблению: детское питание, молоко в тетрапаке, особенно в маленьких коробках, печенье, вафли, сушки, пряники; сыр (плавленный в коробочках), яблоки, консервы, которые открываются без применения ножа, сок, орехи, сухофрукты, влажные салфетки, одноразовые вилки, ложки, стаканы.

Вот что пишет в социальных сетях отец Дмитрий Коротков, который сопровождает гуманитарную помощь на границу: «Сегодня, в воскресенье 20 марта, с отцом Дионисием Волковым на пункте пропуска «Джанкой — Чонгар» раздали около 100 пакетов продуктовой помощи: сладости, воду, печенья, средства личной гигиены, подгузники и многое другое. Прошли все машины, отдали всё, что было, но хватило не всем. От КПП до моста 130 машин и от моста до поселка Чонгар 60 машин. Все — беженцы из Мариуполя. Будем продолжать и дальше».

Севастопольским благочинием уже отправлено на Донбасс шесть грузовых машин гуманитарной помощи. Ее собирают постоянно на территории Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, сообщила «Севастопольской газете» руководитель пресс-службы благочиния Екатерина Виноградова. По ее словам, первая машина ушла в Симферополь 2 марта.

Сначала гуманитарная помощь поступает в распределительный пункт в благотворительном центре «Екатерининский», а оттуда машины с гуманитарной помощью отправляют в лагеря временного проживания беженцев.