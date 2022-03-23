Начали обновлять дорожную разметку

Весна уже в Севастополе! Среди верных ее признаков — нанесение дорожной разметки, обновление светоотражающих элементов и отмывка от грязи и пыли дорожных отбойников.

Весна уже в Севастополе! Среди верных ее признаков — нанесение дорожной разметки, обновление светоотражающих элементов и отмывка от грязи и пыли дорожных отбойников.

Словом, началось! В Севавтодоре «Севастопольской газете» пояснили, что масштабно такие работы планируется начать в конце марта – начале апреля. Тогда воздух окончательно прогреется, по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки, что является обязательным условием для нанесения разметки. То, что выполняется сейчас, делается по предписаниям ГИБДД, и исключительно на наиболее опасных участках.

Разметку пешеходных переходов обновили в селах Хмельницкое, Фронтовое, на улицах Коммунистическая, Харьковская, 2-й обороны, Кошевого, на переходе Хрюкина-Острякова, в районе ТЦ «Муссон», а также в районе авторынка на Фиолентовском шоссе.