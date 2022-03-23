На приобретение жилья льготникам выдают по 1,6 миллионов рублей

Начат прием заявлений на единовременные денежные выплаты гражданам льготных категорий, проживающим на территории Севастополя и вставших на учет на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.

Начат прием заявлений на единовременные денежные выплаты гражданам льготных категорий, проживающим на территории Севастополя и вставших на учет на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.

По данным департамента капитального строительства, в очереди на квартиру сейчас стоит 38 ветеранов боевых действий и 59 инвалидов (или семей, имеющих детей-инвалидов).

Правительством Севастополя утвержден порядок предоставления мер соцподдержки по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Расчет единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья определяется исходя из общей площади жилого помещения — 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Севастополю, устанавливаемой ежеквартально Минстроем РФ. В настоящий момент это 91 274 рублей. Таким образом, размер данной выплаты составляет 1 642 932 руб. (18х91274=1 642 932 руб.).

Льготники имеют право использовать единовременную денежную выплату на:

— приобретение жилого помещения в собственность на первичном или вторичном рынке. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется после регистрации договора купли-продажи в установленном законом порядке;

— обмен имеющегося жилого помещения на помещение, улучшающее его жилищные условия (с доплатой за счет средств единовременной денежной выплаты). Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется после регистрации договора мены в установленном законом порядке;

— строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем получателю земельном участке путем заключения договора подряда. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется после ввода объекта в эксплуатацию;

— приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве в качестве последнего платежа в счет оплаты суммы в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность гражданина. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется после регистрации договора в установленном законом порядке.

Для получения выплаты необходимо написать заявление и подготовить пакет документов. Прием заявлений осуществляется департаментом капитального строительства по адресу: пр.Героев Сталинграда, д. 64, кабинет 501, телефон для справок: 42-53-13.