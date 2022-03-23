Дело по Языковой балке дорасследовали и отправляют в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате чего городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате чего городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

Два местных жителя, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых, обвиняются в предпринимательской деятельности без лицензии, организованной группой, причинении крупного ущерба государству с извлечением дохода в крупном размере.

Как сообщалось ранее, по поручению прокурора Севастополя Максима Жука в январе 2022 года прокуратура города изучила материалы уголовного дела по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Языковой балке и признала его прекращение необоснованным.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, а прекратилось следственным органом в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства. В этой связи постановление следователя о прекращении дела было отменено прокуратурой.

В настоящее время расследование завершено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

По версии следствия, обвиняемые через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке, они осуществляли земляные работы под видом противооползневых мероприятий. При этом из недр путем поэтапного снятия слоев грунта ими извлекалось общераспространенное полезное ископаемое «галька», которое реализовывалось по заниженной стоимости иным юридическим лицам на этом же участке.

Таким образом, незаконно добыто более 54 тысяс тонн гальки, чем городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество злоумышленников наложен арест.

Прокуратурой и правительством Севастополя в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемых материального ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.