В степи нельзя высаживать лес

Массовая высадка леса на землях сельскохозяйственного назначения в степных районах Крыма нарушает природный биоценоз и способствует развитию флористической бедности.

Так считает профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

«Не так давно посадки леса в степи оправдывали недостаточностью осадков, но деревья вырастут и за счет дополнительного снегозадержания, сами себя обеспечат влагой. Оказалось, этого недостаточно. Деревья испаряют значительно больше, чем накапливают. Такова их физиологическая особенность. Они сформировались (эволюционировали) в условиях изобилия влаги и им нет нужды ее экономить, у них даже устьица (дыхательные отверстия в листьях) устроены по-другому по сравнению с травами», – объяснил эколог пресс-службе КФУ.

Степная экосистема — сообщество трав, сформированная эволюционно во всех зонах Земли. Растения в этих условиях научились не только экономить влагу, но и хранить её. Лес, по мнению специалистов, на это не способен.

«Нет никаких рациональных причин заниматься лесоразведением в степных районах. Для меня, как эколога, степи — одно из самых удивительных и прекрасных природных экосистем, и они более всего пострадали от человека. Практически все распаханы, а теперь еще и активно засаживаются лесом. Вместо этого истощенные земли необходимо оставить под пастбища. При умеренном выпасе степь постепенно восстановит утерянное плодородие и станет приносить реальный доход», — отметил С.Иванов.

Как отмечает специалист, степь, по сравнению с лесом, более совершенная экономичная и эффективная по всем показателям среда, а её сохранение — общечеловеческая задача.