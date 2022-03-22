Строительство изолятора временного содержания на Фиоленте пока отложено

УМВД России по Севастополю в конце прошлого года расторгло соглашение с подрядчиком на проектирование комплекса специальных учреждений полиции в районе мыса Фиолент у Георгиевского монастыря.

УМВД России по Севастополю в конце прошлого года расторгло соглашение с подрядчиком на проектирование комплекса специальных учреждений полиции в районе мыса Фиолент у Георгиевского монастыря.

Об этом сообщил начальник Севастопольского УМВД РФ генерал-майор полиции Павел Гищенко 22 марта во время годового отчета о деятельности управления перед Законодательным собранием города.

Отвечая на вопрос депутата Екатерины Бубновой о судьбе строительства изолятора временного содержания (ИВС) и других административных зданий на Фиоленте, П.Гищенко рассказал, что управление «пока топчется на месте, а ПИРы, которые они разыгрывали, не разыграны».

— Судьба очень простая: аукцион на проектно-изыскательские работы (ПИР) выиграла, если я не ошибаюсь, фирма «Самара 17» из Самары или Твери. Выиграв аукцион, они не выполнили условия и требования, и в конце года мы расторгли с ними контракт, — объяснил П.Гищенко. Он добавил, что на данный момент ведомство «освобождает денежные средства, чтобы снова выйти на аукцион.

Причем, по его словам, о строительстве ИВС на Фиоленте в этом и следующем году говорить рано.

«Это наша боль! ИВС однозначно нужен. Мы хотя бы ПИРы должны сделать», — посетовал П.Гищенко, добавив, что на само строительство уйдет два-три года.

В мае 2021 года стало известно, что УМВД России по Севастополю ищет подрядчика на проектирование комплекса специальных учреждений полиции в районе мыса Фиолент — на Монастырском шоссе в районе Георгиевского монастыря, на месте бывшей воинской части. Согласно конкурсной документации проектировщики должны были предусмотреть размещение в одном здании изолятора временного содержания (ИВС) на 120 человек и специального приемника на 30 человек. Запроектировать строительство административного здания, контрольно-пропускного пункта с приемным автомобильным шлюзом, осмотровую яму с эстакадой, гараж с ремонтным боксом и пунктом мойки, помещения для содержания служебных собак с тренировочной площадкой.

Планы управления вызвали огромный общественный резонанс. Жители садовых товариществ Фиолента вышли на сбор подписей против строительства изолятора и спецприемника с лозунгами, что им не нужна тюрьма, а нужны детский сад, школа и поликлиника.