Севастопольская школьница стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады

Ученица 11-A класса Севастопольской билингвальной гимназии №2 Алена Штаненко стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, которая завершилась в Нижнем Новгороде.

Ученица 11-A класса Севастопольской билингвальной гимназии №2 Алена Штаненко стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, которая завершилась в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается на сайте гимназии, с ремаркой, что подобного успеха за весь российский период в школах города еще не было.

Хотя олимпиадное движение по французскому языку в гимназии развивается не одно десятилетие. Успех девушки отметили и в правительстве Севастополя.

И уж, конечно, наивысших похвал девушка заслужила от своего преподавателя Людмилы Алексеевой.

Как сообщается, А.Штаненко мечтает поступить в Высшую школу экономики на факультет фундаментально-прикладной лингвистики.